Кирьяков: Миранчуку не опасно ехать в Швейцарию почти в 29 лет — посмотрите на Роналду

Российский тренер Сергей Кирьяков положительно оценил решение экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука продолжить карьеру в швейцарском «Сьоне».

«Всегда хочется видеть наших футболистов в сильных чемпионатах и добротных клубах. Но, видимо, Антону Миранчуку не удалось найти себе вариант, поэтому довольствуется переходом в Швейцарию. Страна хорошая, качественные продукты, экология на высоком уровне. За местным чемпионатом мы следим мало, но в моё время он считался приличным. Хотя лучшие игроки всё равно уезжали в зарубежные клубы, в Германии было много швейцарцев. Не знаю, на каком уровне сейчас всё находится, но в любом случае игровая практика важна, тем более это Европа. Наверное, есть надежда хорошо сыграть в этом клубе и, может быть, уже зимой попробовать перейти в более сильный чемпионат и клуб.

В какой-то степени «Сьон» — стартовая площадка для Антона. Попытка обратить на себя внимание через Швейцарию, потому что она под рукой у скаутов. Ехать в Швейцарию почти в 29 лет не опасно. Бывало, что уезжали и позже. Здесь ещё играет роль фактор, что на российских футболистов меньше обращают внимания. В 29 лет можно спокойно ещё поиграть. Посмотрите на Роналду, это пример для всех футболистов. Если ты профессионально относишься к делу, то продлить свой век можно любому игроку», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Миранчук подписал контракт со «Сьоном» вчера, 9 сентября. Срок соглашения рассчитан до лета 2026 года.