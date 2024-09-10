«Есть огорчение». Тренер «Торпедо» Кононов — о ничьей с тульским «Арсеналом»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Мы неудачно провели первые полчаса, особенно первые 15 минут — не могли выйти из-под прессинга соперника. Но здесь надо отметить «Арсенал». Команда из Тулы здорово играла первые 30 минут. Мы все нервничали: и игроки, и скамейка. Это была первая игра, где мы столкнулись с таким прессингом. Также хочу отметить, что мы пропускали и сразу забивали, то есть не мирились с результатом. Второй тайм был за нами. Не припомню, чтобы «Арсенал» создал момент. А у нас были неплохие. Казалось, что во втором голе соперника, кстати, был офсайд. Разберёмся. Ребята отдали все силы, играли с лидером. Хотелось выиграть, конечно. Есть огорчение, что дома не обыграли «Арсенал», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).