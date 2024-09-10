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«Есть огорчение». Тренер «Торпедо» Кононов — о ничьей с тульским «Арсеналом»

«Есть огорчение». Тренер «Торпедо» Кононов — о ничьей с тульским «Арсеналом»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (2:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Попов – 8'     1:1 Корян – 34'     1:2 Ткачёв – 39'     2:2 Бердников – 42'    

«Мы неудачно провели первые полчаса, особенно первые 15 минут — не могли выйти из-под прессинга соперника. Но здесь надо отметить «Арсенал». Команда из Тулы здорово играла первые 30 минут. Мы все нервничали: и игроки, и скамейка. Это была первая игра, где мы столкнулись с таким прессингом. Также хочу отметить, что мы пропускали и сразу забивали, то есть не мирились с результатом. Второй тайм был за нами. Не припомню, чтобы «Арсенал» создал момент. А у нас были неплохие. Казалось, что во втором голе соперника, кстати, был офсайд. Разберёмся. Ребята отдали все силы, играли с лидером. Хотелось выиграть, конечно. Есть огорчение, что дома не обыграли «Арсенал», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).

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