Шунин: перед игрой с «Краснодаром» даже Сафонов сказал: «Вы должны стать чемпионами»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о решающем матче прошлого сезона РПЛ. Тогда бело-голубые проиграли «Краснодару» и уступили первое место «Зениту».

— Почему тогда не получилось?

— Я говорил перед игрой с Матвеем Сафоновым, и даже он сказал мне: «Ну как, вы готовы? Вы должны стать чемпионами». Я спросил: «А вы готовы?» Он ответил: «Ну, посмотрим». Я понимал, что им терять нечего, они играют дома и дадут нам бой. Эмоционально они оказались готовы лучше, были раскрепощены и с первых минут захватили инициативу. Мы играем в техничный футбол, любим держать мяч, и «Краснодар» тоже. Соперник начал атаковать, прессинговать в начале матча – казалось, мы перетерпели, но у нас всё равно не получалась своя игра, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.