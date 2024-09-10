Андрей Аршавин: болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что болельщики сине-бело-голубых вряд ли примут нападающего Александра Соболева, перешедшего в клуб из «Спартака».

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в «Зените», потом в «Спартаке» и возвращался.

А Соболев — игрок «Спартака», плюс неприятная стычка. То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе.

С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить «Зениту» чемпионство», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.