РПЛ назвала автора лучшего гола в августе

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков стал автором Winline гола месяца в августе, сообщает пресс-служба РПЛ.

В матче 3-го тура с «Ростовом» (5:0) Глушенков оформил хет-трик, а первый из его голов и был выбран в качестве лучшего в прошедшем месяце. Хавбек принял мяч на подступах к штрафной и мощным ударом по дуге направил его в ворота гостей.

Напомним, 25-летний Глушенков пропустил последние четыре матча своей команды из-за травмы руки, полученной в игре с «Химками» (1:1) в рамках 5-го тура РПЛ. После этого футболист перенёс операцию. В пяти сыгранных матчах нынешнего сезона чемпионата России Глушенков забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Он был признан лучшим игроком РПЛ в июле и в августе.