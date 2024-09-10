«Условий не было вообще». Шунин рассказал, как начинал заниматься футболом в «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как начинал заниматься футболом в структуре бело-голубых.

— А клуб изменился за эти 30 лет? Души стало меньше или осталось столько же?

— Конечно, всё очень изменилось. Когда я только пришёл в школу «Динамо», у нас не было условий вообще. В нашем манеже был вещевой рынок, Малая арена зимой превращалась в каток, а мы бегали по Петровскому парку и тренировались на хоккейной коробке. У меня практически до дубля не было тренера вратарей, родители возили к тренерам других команд. Так и играл, пока в дубле во мне не увидел потенциал Валерий Семёнович Клеймёнов. А сейчас в разных городах появляются филиалы нашей академии. Я рос на том, что «Спартак» доминировал, а «Динамо» было середняком. Сейчас пришёл ВТБ, есть стабильное финансирование, появился стадион, а мы из года в год боремся за медали ― это большой прогресс, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.