Вратарь «Торпедо» Бабурин назвал задачу команды на сезон в Первой лиге

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин назвал задачу автозаводцев на нынешний сезон в Мелбет Первой лиге.

«Задача «Торпедо» — максимально высокое место и выход в РПЛ», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», набравший 19 очков. На второй строчке расположился «Урал». В активе екатеринбургского клуба 18 очков. Тройку замыкает московское «Торпедо». Чёрно-белые набрали 17 очков. В следующем туре «Торпедо» примет у себя калининградскую «Балтику».

В последний раз автозаводцы выступали в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023, откуда команда вылетела, заняв последнее место в турнирной таблице.