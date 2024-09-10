«Для всех было странно — зачем тогда выбирать?» Шунин раскрыл, как Личка назначал капитана

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о выборе капитана в стане бело-голубых.

— Нет ощущения, что сейчас в «Динамо» роли капитана уделяют меньше внимания?

— Наверное, отношение немного поменялось. Но есть капитанский совет – группа игроков, которые выступают от лица команды. Одного, кто отстаивает её интересы, нет. За последние годы капитаны менялись, и часто решение о том, кто наденет повязку, принимал тренер. Когда пришёл Марцел Личка, то сказал, что капитана выберет команда – каждый написал тройку претендентов. Больше всего голосов набрал я, но Марцел сказал, что не видит капитаном вратаря. Второе место заняли Фомин и Паршивлюк, но в итоге тренер назначил капитаном Бальбуэну. Для всех это было странно – зачем тогда выбирать? Но было приятно, что команда выбрала меня.

Сейчас «Динамо» очень много времени и финансов уделяет работе с медиа. Есть ощущение, что капитана отчасти выбирают по этим критериям, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.