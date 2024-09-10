Сербский полузащитник «Акрона» высказался о перспективах Станковича в «Спартаке»

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович оценил перспективы своего соотечественника Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака».

«Отличный тренер и человек. Я видел, как он работает в «Црвене Звезде», и Деян достиг там великолепных результатов. Когда он играл сам, я был ещё слишком маленьким, поэтому смотрел не так много матчей с его участием.

Способен ли он сделать «Спартак» чемпионом? Он может добиться со «Спартаком» больших результатов. За чемпионство идёт большая борьба. Могу только надеяться, что в РПЛ развернётся настоящая битва за золото в этом сезоне. Я считаю, что на первое место претендуют также «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Зенит», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

На данный момент красно-белые под руководством Станковича занимают четвёртое место в нынешнем сезоне РПЛ, набрав 14 очков после семи туров.