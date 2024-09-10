«Он может стать вторым Томасом Мюллером». Президент «Баварии» — о Мусиале

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о будущем полузащитника команды Джамала Мусиалы, контракт которого истекает в июне 2026 года.

«Мы хотим сделать всё возможное, чтобы удержать его на как можно более долгий срок. По моему мнению, он может стать вторым Томасом Мюллером. Он может остаться здесь на ближайшие 20 лет», — приводит слова Хайнера авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

В минувшем сезоне 21-летний Мусиала сыграл за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».