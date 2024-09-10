Антон Шунин рассказал, как игрокам «Динамо» приходили повестки после начала мобилизации

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что некоторым игрокам бело-голубых приходили повестки по мобилизации.

— Ты задумывался, чего могло добиться «Динамо» Шварца, если бы не случился февраль 2022 года?

— Это же всё случилось в зимнюю паузу. И я думал, как бы мы закончили тот сезон, если бы не случилась СВО. У нас тогда часть футболистов не могла играть: ушёл ведущий защитник Ордец, потом Андрей Воронин. Легионеры мыслями были не здесь. Наверное, им и семьи говорили: «Зачем вы там находитесь?» Но россиянам тоже было не легче. Мы сидели и думали: «Кого будут призывать, а кого нет?» Я могу раскрыть секрет: когда началась мобилизация, некоторым игрокам «Динамо» пришли повестки. Просили сходить, пройти медобследование.

— Я тогда летал со сборной России в Бишкек сразу после объявления мобилизации.

— И там все мысли тоже были не о футболе. И, если помнишь, часть административного состава тогда осталась в Бишкеке. Когда была мобилизация, реально никто не понимал, что делать: россияне — с повестками, легионеры новости читают и ничего не понимают. Были мысли, может, сейчас полномасштабный конфликт начнётся.

— А игроки, кому пришли повестки, в итоге сходили в военкомат?

— Точно не помню, но вроде они все ещё играют в футбол. Но тогда мысль у всех была одна: надо играть в футбол, отвлекаться хотя бы на 90 минут, чтобы не думать об этом, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.