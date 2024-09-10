«Катастрофы не вижу». Тренер «Торпедо» Кононов высказался о нападающих команды

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ситуацию с низкой результативностью нападающих автозаводцев.

«Согласен ли с мнением, что ситуация с нападающими катастрофическая? Катастрофы не вижу. Мы работаем, футболисты отдаются в играх, на тренировках. Понимаю, что хочется быстрее, чтобы игроки выходили и сразу забивали. Такого не бывает в футболе. Ребята работают: Галкин, Чупаёв, Манелов, Червяков… Ему, кстати, надо смириться с такой ролью, что сейчас есть. Он должен конкурировать, быть лучше на тренировках и в то игровое время, что получает. Просто так мы никого не ставим», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).