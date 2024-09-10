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Миранчук схватился за голову от первого взгляда на домашнюю арену «Атланты»

Миранчук схватился за голову от первого взгляда на домашнюю арену «Атланты»
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Пресс-служба «Атланты Юнайтед» в официальных соцсетях опубликовала видео, на котором показала болельщикам первое знакомство российского новичка команды Алексея Миранчука с домашней ареной клуба «Мерседес-Бенц Стэдиум», который в США называют лучшим стадионом мира.

На видеоролике россиянин схватился за голову от открывшегося перед ним вида.

«Чтоооо? Это всё реально?» — восхитился на видео Миранчук.

Напомним, в нынешнем сезоне МЛС Миранчук успел провести два матча за «Атланту», в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за итальянскую «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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