«Взаимопонимания не было». Шунин рассказал о событиях в «Динамо» перед его уходом

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о событиях в клубе перед своим уходом.

— Почему ты не пригодился Бувачу?

— Я не знаю. Но вижу, что отношения с руководством стали другими. Когда ты лидер и капитан, а я был им шесть сезонов, к тебе совсем другое отношение.

Мне кажется, что решение не продлевать контракт было принято недавно. Возможно, не совсем руководством. На протяжении последних двух-трёх сезонов с тренером вратарей (Дмитрием Изотовым. — Прим. «Чемпионата») у нас были рабочие отношения, но взаимопонимания не было. В последнем сезоне я особенно остро это почувствовал. До этого решение, кто будет первым номером, всегда шло от главного тренера. При Марцеле Личке это стал делать Изотов. Ни у меня, ни у Игоря Лещука не было спокойствия и ощущения, что в тебя верят, понимания, что даже в случае ошибки не посадят сразу на лавку. Считаю, что частая смена вратарей по ходу сезона не пошла на пользу команде.

— В чём причина непростых отношений с тренером вратарей?

— Возможно, он считал, что не я должен быть основным вратарём. У каждого своё видение. В конце первой части чемпионата, как раз перед матчем с «Факелом», я подошёл к Марцелу и спросил, что могу сделать, чтобы вернуться в основу, ведь я начинал сезон первым номером. Мы нормально поговорили, я принял его позицию. Потом тренер вратарей высказал мне, что теперь он решает, кто будет играть в воротах. И общаться на эту тему я должен с ним. После зимней паузы на сборах меня уже не наигрывали как первого номера, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.