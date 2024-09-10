Вратарь «Арсенала» Левашов — о еврокубках: что было, то прошло. Живём сегодняшним днём

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов высказался о своей команде, а также рассказал, вспоминает ли матчи «оружейников» в еврокубках.

— У нас сейчас отличная команда, которая радует своих болельщиков. Для нас это очень важно. Руководство команды, региона и болельщики нас поддерживают. Это ощущается по всех аспектах нашей футбольной подготовки, на каждый матч мы выходим на этом заряде.

— Вспоминаете матчи «Арсенала» в еврокубках?

— Что было, то прошло. Мы работаем и живём сегодняшним днём. Стремимся быть выше, — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).