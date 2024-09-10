Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Арсенала» Левашов — о еврокубках: что было, то прошло. Живём сегодняшним днём

Вратарь «Арсенала» Левашов — о еврокубках: что было, то прошло. Живём сегодняшним днём
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов высказался о своей команде, а также рассказал, вспоминает ли матчи «оружейников» в еврокубках.

— У нас сейчас отличная команда, которая радует своих болельщиков. Для нас это очень важно. Руководство команды, региона и болельщики нас поддерживают. Это ощущается по всех аспектах нашей футбольной подготовки, на каждый матч мы выходим на этом заряде.

— Вспоминаете матчи «Арсенала» в еврокубках?
— Что было, то прошло. Мы работаем и живём сегодняшним днём. Стремимся быть выше, — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19). На второй строчке расположился «Урал» (18). Тройку замыкает московское «Торпедо» (17).

Материалы по теме
Вратарь «Арсенала» Левашов: с «Торпедо» проиграли много борьбы, но защитников я не ругал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android