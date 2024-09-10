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Матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка» пройдёт без зрителей из-за атаки БПЛА на Подмосковье

В связи с атакой беспилотников на Подмосковье матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся «СКА-Хабаровск» и «Чайка» из Песчанокопского пройдёт без зрителей.

«По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч 9-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Чайка».

Сама игра, как и планировалось, состоится сегодня, 10 сентября, на стадионе «Сатурн» (бывшая «Леон Арена») в Раменском и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Минувшей ночью населённые пункты Московской области, в том числе Раменское, подверглись атаке беспилотников. Никто из игроков, тренеров и персонала ФК «СКА-Хабаровск» не пострадал», — говорится в заявлении пресс-службы хабаровского клуба в телеграм-канале.