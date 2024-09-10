Бывший российский легионер чемпионата Швейцарии одобрил выбор Миранчука в пользу «Сьона»

Бывший советский и российский футболист Андрей Рудаков, на протяжении карьеры выступавший за ряд швейцарских клубов, положительно оценил решение экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука подписать контракт со «Сьоном».

«Сьон» — один из старейших клубов Швейцарии, который, если я не ошибаюсь, больше всех выиграл Кубков страны — 13 раз. Это хороший клуб, я знаю Кристиана Константина как хорошего президента, он работает в своей манере. Честно, поверьте мне, в Швейцарии не часто встретишь президента, который 24 часа посвящает своему клубу. Для Антона Миранчука это хороший выбор, потому что на протяжении многих лет швейцарский футбол показывает, что он на высоком уровне: с детского уровня до первых команд.

Футбол в Швейцарии в 90-х и сейчас — две разные вещи. Когда ещё я играл и нам попадалась в еврокубках команда из Швейцарии, считалось, что нам повезло. Если сейчас взять статистику противостояний российских и швейцарских команд, то перевес будет на стороне Швейцарии», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Миранчук подписал контракт со «Сьоном» вчера, 9 сентября. Срок соглашения рассчитан до лета 2026 года.