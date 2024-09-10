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Легионер «Акрона» Джурасович сравнил уровень РПЛ и чемпионата Сербии

Легионер «Акрона» Джурасович сравнил уровень РПЛ и чемпионата Сербии
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Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович считает уровень РПЛ выше, чем в чемпионате Сербии.

«Мои друзья говорили правду — интенсивность действительно очень высокая, что является главным отличием от сербской лиги, у нас всё немножко медленнее. В Сербии все в основном играют позиционно в своих зонах, в России же прессинг куда выше и агрессивнее, ты пробегаешь куда больше во время матча. Плюс в РПЛ очень много жёстких единоборств, много работы над физикой. И футболисты здесь реально просто топовые», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Напомним, Джурасович перешёл в тольяттинский клуб 1 июля. Ранее он выступал на родине в Сербии за «Спартак» из Суботицы. В семи матчах текущего сезона РПЛ серб не отметился результативными действиями.

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