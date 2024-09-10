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Экс-игрок «Спартака» Мозес продолжит карьеру в Чемпионшипе

Экс-игрок «Спартака» Мозес продолжит карьеру в Чемпионшипе
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Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Мозес стал игроком английского клуба «Лутон Таун», информирует клубная пресс-служба.

33-летний нигерийский полузащитник присоединился к клубу, который играет в Чемпионшипе, на правах свободного агента. Ранее Виктор Мозес покинул «Спартак» по окончании срока контракта.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе. 33-летний нигерийский футболист за это время сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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