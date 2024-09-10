«Будете смеяться». Экс-игрок ЦСКА Ефремов раскрыл свою зарплату в московском клубе

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий в составе медиаклуба «Амкал», рассказал, в какой команде получал самую большую зарплату, а также раскрыл, сколько зарабатывал в стане армейцев.

— Помнишь свою самую большую зарплату?

— В «Оренбурге» — около 800 тысяч в месяц.

— Думал, что назовёшь ЦСКА.

— Если скажу, сколько я там получал, будешь смеяться.

— Сколько?

— 300 тысяч в месяц. На протяжении шести лет сумма практически не менялась.

— То есть «Оренбург», который брал тебя в аренду, насыпал почти в три раза больше?

— Да. Понимаю, почему ЦСКА не повышал мне зарплату — при Слуцком я практически не играл, а когда начал регулярно выходить при Гончаренко, в руководстве наверняка подумали: «А зачем нам давать ему другую зарплату, если есть действующий контракт?» Тогда у меня был слабенький агент, не смог продавить этот вопрос, — приводит слова Ефремова Sport24.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Слован Либерец», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов» и «Акрон». Также в активе футболиста есть один матч в составе основной сборной России. В составе армейцев Ефремов трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны, а также один раз стал победителем Кубка России. Всего в составе красно-синих Дмитрий провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.