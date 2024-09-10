«Шварц потом сказал, что это была ошибка». Шунин ― о выборе в пользу Лещука в 2022-м

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о том, что бывший тренер бело-голубых Сандро Шварц делал ставку на другого голкипера - Игоря Лещука.

— Ты говоришь, что до Лички основного вратаря выбирал главный тренер. Почему решающие матчи – с «Сочи» за серебро и со «Спартаком» в финале Кубка – играл второй номер Лещук?

— В Кубке тогда весь сезон играл Лещук, поэтому, когда мы дошли до финала, право сыграть тренерский штаб тоже отдал ему. А в матче с «Сочи» Игорь должен был получить игровую практику перед финалом Кубка – на кону стоял трофей, которого у «Динамо» давно не было. Казалось, что это важнее потенциального серебра. Мне это так объяснили. Кстати, потом Шварц сказал, что это решение, которое он принимал вместе с Изотовым, было ошибкой, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.