«Рома, может, и играл. А я творил». Шунин вспомнил забавный случай с Черчесовым

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин вспомнил забавный случай, связанный со Станиславом Черчесовым.

— Ты чуть раньше сказал про «Динамо» Черчесова. Самый яркий тренер в твоей карьере?

— Черчесов ― один из сильнейших тренеров. У него очень крутой штаб, который работает как единое целое.

— Про него есть много ярких историй. Какая твоя любимая?

— Мы как-то были на сборах в Турции, а Черчесов тогда тренировал «Амкар». Я, Володя Гранат и Рома Березовский спускаемся в лифте, и тут заходит Станислав Саламович. Мы все здороваемся, и Володя Гранат обращается к Березовскому: «Ромчик, а ты же, наверное, ещё со Станиславом Саламовичем играл». И Черчесов такой: «Рома-то, может, и играл. А я творил!»

И ещё одну историю мне рассказывал Стас, сын Черчесова. Они пришли на день рождения к Дасаеву. И Станислав Саламович говорит сыну: «Смотри, сын, это Ринат Дасаев ― величайший вратарь, который выиграл всё, что можно». А сын ему отвечает: «Пап, так ты же говорил, что ты величайший вратарь», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.