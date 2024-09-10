Рудаков: возможно, через год Миранчук уйдёт — президент «Сьона» умеет продавать игроков

Бывший футболист швейцарских клубов «Фрибур» и «Бюль» Андрей Рудаков прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Я видел отзывы о переходе Антона в «Сьон», в которых говорится, что есть возможность подписать контракт с хорошим европейским клубом. Думаю, так и есть. Из Швейцарии многие игроки переезжают в другие европейские страны.

Не думаю, что в 29 лет ему будет трудно уйти на повышение. Сейчас многие смотрят на возраст или на гражданство в текущей ситуации, но вы видите, что российские игроки уезжают в Европу, несмотря на паспорт. Если игрок будет показывать хороший уровень, тем более чемпионат Швейцарии на виду — центр Европы. Самые востребованные игроки в Европе — бельгийцы и швейцарцы. Футболисты из двух маленьких стран, у которых чемпионат нормального уровня, пользуются спросом. Очень много играют во Франции, Германии и Италии. Всё зависит от игрока. Не удивлюсь, если через год Миранчук уйдёт. Я знаю, что президент «Сьона» умеет продавать игроков. С ним тяжело договариваться о цене, но я не многих президентов знаю, которые работают так, как он», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.