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«Спартак» отдаст своего форварда в аренду «Сочи» — источник

«Спартак» отдаст своего форварда в аренду «Сочи» — источник
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Молодой нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин проведёт текущий сезон в «Сочи». Красно-белые отдадут южному клубу своего футболиста на правах аренды, информирует Metaratings.

Отмечается, что «Сочи» пытался подписать Мелёшина и раньше. Но тогда игрока не отпустил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Также источник сообщает, что в текущее трансферное окно «Спартак» не покинет воспитанник клуба Даниил Зорин. Красно-белые приняли решение оставить футболиста в обойме.

Напомним, действующее трудовое соглашение Павла Мелёшина с московским «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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