Российская бригада арбитров обслужит матч команды Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Российская бригада арбитров во главе с опытным Сергеем Карасёвым обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», который пройдёт 13 сентября в столице страны Эр-Рияде, сообщает местное издание Okaz в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, за «Аль-Наср» выступает в данный момент одна из главных суперзвёзд мирового футбола Криштиану Роналду.

Отметим, что РФС сотрудничает в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии с октября 2023 года. В прошлом сезоне 45-летний Карасёв уже отработал несколько матчей чемпионата ближневосточной страны.

В данный момент российские судьи не получают назначения на обслуживание матчей еврокубков из-за отстранения со стороны УЕФА.