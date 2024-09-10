Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российская бригада арбитров обслужит матч команды Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Российская бригада арбитров обслужит матч команды Роналду в чемпионате Саудовской Аравии
Комментарии

Российская бригада арбитров во главе с опытным Сергеем Карасёвым обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», который пройдёт 13 сентября в столице страны Эр-Рияде, сообщает местное издание Okaz в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, за «Аль-Наср» выступает в данный момент одна из главных суперзвёзд мирового футбола Криштиану Роналду.

Отметим, что РФС сотрудничает в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии с октября 2023 года. В прошлом сезоне 45-летний Карасёв уже отработал несколько матчей чемпионата ближневосточной страны.

В данный момент российские судьи не получают назначения на обслуживание матчей еврокубков из-за отстранения со стороны УЕФА.

Материалы по теме
Стало известно имя будущего главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android