Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Глушаков не за спасибо поехал». Ефремов рассказал о зарплатах в костромском «Спартаке»

«Глушаков не за спасибо поехал». Ефремов рассказал о зарплатах в костромском «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий в составе медиаклуба «Амкал», рассказал о зарплатах в костромском «Спартаке», выступающем во Второй лиге.

«Если тебе в Первой лиге платят 300 тысяч — уже отлично. А в Костроме, во Второй лиге, некоторые пацаны получают по полмиллиона в месяц. В клуб зашёл «Совкомбанк», вливают серьёзные деньги. Думаю, Глушак туда не за спасибо поехал. Правда, тренировки там бывают странные. На прошлых зимних сборах ребята две недели ездили на велосипедах, даже не выходя на поле. Но за такие деньги можно и потерпеть», — приводит слова Ефремова Sport24.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Слован Либерец», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов» и «Акрон». Также в активе футболиста есть один матч в составе основной сборной России. В составе армейцев Ефремов трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны, а также один раз стал победителем Кубка России. Всего в составе красно-синих Дмитрий провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«Будете смеяться». Экс-игрок ЦСКА Ефремов раскрыл свою зарплату в московском клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android