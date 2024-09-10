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Де Брёйне обрушился с критикой на партнёров по сборной после поражения Бельгии от Франции

Де Брёйне обрушился с критикой на партнёров по сборной после поражения Бельгии от Франции
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Звёздный полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне подверг критике собственных партнёров по национальной команде после поражения в матче 2-го тура Лиги наций от Франции (0:2).

«Мы должны прибавить во всех аспектах, мы недостаточно хороши, чтобы выйти на более высокий уровень на данный момент. Но именно по этой причине мы должны отдать всё, и если мы этого не сделаем, то всё кончено. Некоторые не выполняют свои обязанности.

Я могу согласиться с тем, что мы не на уровне 2018 года, но другие вещи неприемлемы, однако я не буду их озвучивать», — приводит слова Де Брёйне VTM News.

После двух сыгранных матчей в группе 2 Лиги А Лиги наций Бельгия имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице.

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