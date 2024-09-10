Даниил Уткин перейдёт в «Ахмат» после срыва трансфера в «Хатайспор» — источник

24-летний центральный полузащитник «Ростова» Даниил Уткин перейдёт в грозненский «Ахмат» на правах аренды без права выкупа, сообщает «РБ Спорт». Отметим, что ранее футболист уже выступал за чеченский клуб.

По информации источника, договорённость между клубами достигнута и в ближайшее время сделка будет оформлена.

Ранее стало известно, что переход Уткина в турецкий «Хатайспор» сорвался. В клубе сменился технический директор, и это стало причиной завершения переговоров по игроку.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.