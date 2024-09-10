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Антон Шунин объяснил, почему не устроил прощальную встречу с игроками «Динамо»

Антон Шунин объяснил, почему не устроил прощальную встречу с игроками «Динамо»
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин объяснил, почему не устроил прощальную встречу с игроками бело-голубых.

— А ты попрощался с командой?
— Когда сезон закончился, я даже не знал, ухожу я или остаюсь. Внутри был уверен, что продолжу играть и «Динамо» подпишет со мной новый контракт. Но я точно для себя решил: если всё сложится негативно, я приеду на базу и со всеми попрощаюсь. Я много раз думал о том, что соберу ребят, когда буду уходить из «Динамо», и мы посидим. Но когда такой момент настал, это оказалось очень тяжело. Свой приезд на базу я оттягивал до последнего. Номер, в котором я жил, мне достался с открытия базы. Пока собирал там вещи, понял, что эмоционально не готов собрать всех ребят и персонал, поэтому просто попрощался на базе, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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