«Урал» объявил о расставании с защитником Эммерсоном

Защитник Эммерсон покинул «Урал» после двух лет в клубе. Как сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга, стороны пришли к такому решению по обоюдному согласию.

В «Урал» 28-летний футболист перешёл летом 2022 года. За это время он провёл 65 матчей и забил четыре мяча. Ранее в России Эммерсон выступал за такие клубы, как «СКА-Хабаровск» и «Армавир».

На данный момент уральцы занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 18 очков после девяти матчей. В ближайшей игре 16 сентября команда Евгения Аверьянова сразится в матче за первое место с тульским «Арсеналом», от которого отстаёт на одно очко.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» вылетел из РПЛ, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (0:2 и 2:1).