«Болельщика утаскивала полиция — пришлось вступиться». Шунин — о роли капитана в «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о роли капитана в стане бело-голубых.

— Матч, которым ты больше всего гордишься как капитан.

— Матчи не главный показатель. В играх против того же «Спартака» были эмоциональные моменты, и две команды разбирались, толкались. Понятно, что никто не будет драться, здесь нет смысла бежать и разнимать – все знают, что за это дают красные карточки и большие штрафы. И даже при сильных эмоциях каждый понимает, что на 99,9% не будет драки, как, например, в хоккее. Да, на футбольном поле бывают ситуации, когда капитан должен сказать слово. Но гораздо важнее, как он ведёт себя за полем – при общении с руководством, как мотивирует команду перед матчем или между таймами. Помню, мы проигрывали «Спартаку» 0:2 и в перерыве я взял слово. Хохлов, который тогда был тренером, только добавил: «В целом всё уже сказано, идите и играйте». Матч закончился 2:2.

Помню, как на поле выбежал наш болельщик, его стала утаскивать полиция. Пришлось вступиться, чтобы он мог спокойно уйти с поля, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.