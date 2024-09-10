Российский экс-легионер в Швейцарии рассказал, что нужно Миранчуку для адаптации в «Сьоне»

Экс-игрок швейцарских клубов «Фрибур» и «Бюль» Андрей Рудаков высказался о перехода Антона Миранчука в «Сьон».

«Антону Миранчуку обязательно нужно знать язык в Швейцарии. Но думаю, что он на английском разговаривает. Общение там обязательно, потому что без этого никак. Если ты хочешь быстро адаптироваться, то он обязан это сделать. Но сейчас уже не то поколение — не такое, как у нас. Когда мы уезжали, всё было по-другому. Сейчас молодые более открытые, не думаю, что у него будут проблемы. Регион, где находится «Сьон», Вале — французская часть. Там французский язык, наверное, и игроки на нём говорят, но и на английском тоже. Но и изучение французского тоже не помешает. Но и с этим проблем не будет, предоставят преподавателя, с которым можно позаниматься. И для семьи Швейцария — хороший выбор. Сегодня не так просто найти в Европе хорошее место», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.