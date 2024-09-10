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«Спартак» принял решение по Шамару Николсону — источник

«Спартак» принял решение по Шамару Николсону — источник
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Московский «Спартак» принял решение сохранить в своём составе нападающего Шамара Николсона. Главный тренер красно-белых Деян Станкович выразил готовность работать с ямайским форвардом, информирует телеграм-канал «КБ Телега».

Согласно сведениям источника, именно с решением сохранить Николсона связан уход в аренду Павла Мелёшина.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. В прошлом сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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