«Спартак» принял решение по Шамару Николсону — источник

Московский «Спартак» принял решение сохранить в своём составе нападающего Шамара Николсона. Главный тренер красно-белых Деян Станкович выразил готовность работать с ямайским форвардом, информирует телеграм-канал «КБ Телега».

Согласно сведениям источника, именно с решением сохранить Николсона связан уход в аренду Павла Мелёшина.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. В прошлом сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.