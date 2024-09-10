Экс-футболист сборной Казахстана Попов оценил старт команды под руководством Черчесова

Бывший казахстанский футболист Алексей Попов оценил первые матчи Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

Напомним, в первых двух турах Лиги B наций подопечные Черчесова сыграли дома вничью с Норвегией (0:0) и уступили в гостях Словении (0:3).

«Не смотрел матч сборной Казахстана со Словенией и не могу сказать, как они играли. Судя по статистике, они играли так же, как с Норвегией. Просто с Норвегией Казахстану удалось отыграть «на ноль», а со Словенией — нет. Для сборной Казахстана это обычный старт отбора — всё-таки уровень соперников был выше, а они взяли очко дома и проиграли на выезде. Пока не должно быть никакой паники.

Черчесов сейчас посмотрит на свою команду с другой стороны. Станислав Саламович — хороший тренер, но это не тот человек, который поднимет уровень футбола в Казахстане. Всё равно всегда хочется верить в лучшее. Тем более Черчесов — неплохой специалист, который может дать сиюминутный результат и даже результат на года. Мы всё равно верим в сборную», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.