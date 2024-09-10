Шунин: Саша Кержаков начал жёстко выговаривать за ошибку. Кобелев встал на его сторону

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о словесной перепалке с Александром Кержаковым.

— К вопросу о коллективе. Ты говорил, что в 2008 году после ошибки в игре с «Крыльями» провёл свой худший вечер в жизни?

— Я тогда только начал играть, у меня всё получалось: победы, хорошие матчи, сейвы. А с «Крыльями» я пропустил два мяча в свой угол. Когда мы пришли в раздевалку, я понимал, что виноват. И тут мне начал жёстко выговаривать за ошибку Саша Кержаков, с матом. Я в ответ огрызнулся – это была защитная реакция. Кобелев это услышал и начал добавлять, встал на сторону Кержакова.

С детства футбол для меня был всем, заболеть и не прийти на тренировку было трагедией. Я жил футболом. И тогда сидел и думал: «А что дальше? Что мне теперь делать?» Мне был 21 год, я тогда не понимал, что это просто ошибка и они ещё будут. Сегодня ошибся – завтра встал и пошёл тренироваться. Было ощущение, что меня выгонят из команды и я закончу с футболом. К Саше Кержакову отношусь с большим уважением ― он великий спортсмен. Но в тот момент я на него разозлился, ему надо было выбрать другую тактику. Все люди разные ― кому-то критика помогает, а кому-то нет. Мне не нравилось, когда жёстко высказывали. Проще, когда спокойно говорят – я всё пойму.

Хочется сказать молодым голкиперам: ошибки – часть футбола, их переживает любой вратарь, именно это помогает расти как профессионалу. Важно не опустить руки, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.