Экс-игрок «Анжи» Лахиялов рассказал о своём конфликте с Хиддинком

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов рассказал о своём конфликте с бывшим наставником дагестанского клуба Гусом Хиддинком.

— Воспоминания о времени в «Анжи» для вас более тёплое, или неприятный осадок, когда пришлось уйти из команды из-за конфликта с Хиддинком, перевешивает?

— Я бы сказал, что как раз при уходе я не ругался с Хиддинком. У меня была с ним мини-перепалка, когда я уже в составе «Крыльев Советов» приехал на гостевой матч в Махачкалу и не пожал ему руку.

Период в «Анжи» вызывает у меня только положительные эмоции. Всё-таки мне удалось поиграть с такими звёздами! Эти люди у меня на плакатах висели, когда я был мальчишкой.

— Тем не менее ваш уход из «Анжи» — это решение непосредственно Хиддинка?

— На сегодняшний день до конца не знаю, кто это решение принимал. В принципе, это уже неважно. К Хиддинку же у меня была претензия, что он в лицо говорил мне одно — якобы хотел видеть меня в клубе, а в итоге оказалось всё совсем иначе. И когда меня убирали, то он говорил, что не в курсе, почему так. Когда главный тренер так говорит, то либо это неправда, либо он не контролирует происходящее в команде», — приводит слова Лахиялова «Матч ТВ».

Шамиль Лахиялов выступал в составе «Анжи» с 2003 по 2007 год, а также с 2011-го по 2012-й. За это время форвард успел провести за махачкалинский клуб 144 матча, в которых забил 39 голов. Также Лахиялов выступал за азербайджанский клуб «Шафа», махачкалинское «Динамо», «Сатурн», «Терек» и «Крылья Советов».

Гус Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года, а также не отобралась на ЧМ-2010. С февраля 2012 по июль 2013 года Хиддинк был главным тренером махачкалинского «Анжи». Последним местом работы Хиддинка была сборная Австралии, где он исполнял обязанности помощника главного тренера.