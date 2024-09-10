Антон Шунин назвал три самых счастливых момента в «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин назвал три самых счастливых момента в составе бело-голубых.

— Назови три самых счастливых момента в «Динамо».

— Первый – когда я начинал. Ты никогда не испытаешь таких эмоций, как в дебютном матче. У меня тогда всё классно пошло: я хорошо играл, меня вызвали в сборную, я провёл первый матч с Польшей. Началось становление меня как футболиста.

Второй – «Динамо» при Шварце и сезон перед Евро-2020. Тогда казалось, что у меня получается всё, это был пик моей формы. Частично он пришёлся на ковид. Помню матч с «Тамбовом», когда я взял пенальти – мы потом так радовались в кругу, что, к сожалению, сразу шесть человек заболело коронавирусом. Когда всех закрыли на карантин, я уехал за город, у меня там был тренажёрный зал, я бегал на природе гораздо больше, чем мне было нужно. Меня мотивировала цель – стать основным вратарём сборной перед Евро. В сезоне перед чемпионатом Европы я получал удовольствие, мне не хотелось, чтобы он заканчивался.

Третий — победа в матче с «Зенитом» в конце прошлого сезона. Это был переломный момент, когда мы близко подошли к лидеру и начали по-настоящему бороться за чемпионство, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.