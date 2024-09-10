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Алдервейрелд раскритиковал Де Брёйне, публично высказавшегося о партнёрах по сборной

Алдервейрелд раскритиковал Де Брёйне, публично высказавшегося о партнёрах по сборной
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Бывший футболист сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд осудил капитана национальной команды своей страны Кевина Де Брёйне за открытое недовольство партнёрами после поражения в матче 2-го тура Лиги А наций от Франции (0:2).

«Это сложный вопрос, но как капитан я всегда буду защищать свою команду. В раздевалке критика может быть уместна, но сейчас происходит то, после чего другим игрокам «дьяволов», безусловно, будет трудно. В конце концов, мы должны выйти из этой ситуации общими усилиями. После интервью Кевина всё станет сложнее», — приводит слова Алдервейрелда RMC Sport.

Напомним, после двух сыгранных матчей в группе 2 Лиги А Лиги наций Бельгия имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице.

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