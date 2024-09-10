Ефремов рассказал о системе премиальных в ЦСКА при Слуцком

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий в составе медиаклуба «Амкал», рассказал о системе премиальных в стане армейцев при наставнике Леониде Слуцком.

— Какими были самые большие премиальные в твоей карьере?

— Тысяч 5 долларов.

— За что?

— Кажется, за победу в Кубке в 2013-м. У Слуцкого была чётко отработанная схема: вышел в стартовом составе, получаешь всю сумму — $ 10 тыс., вышел с замены и забил или отдал — тоже получаешь десятку, просто вышел — пятёрку, а если просидел весь матч на скамейке или вышел в самой концовке — давал 2-3 тысячи.

— Интересно.

— При Слуцком моё коронное игровое время было 5-7-10 минут, поэтому больше трёшки я редко получал (улыбается), — приводит слова Ефремова Sport24.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Слован Либерец», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов» и «Акрон». Также в активе футболиста есть один матч в составе основной сборной России. В составе армейцев Ефремов трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны, а также один раз стал победителем Кубка России. Всего в составе красно-синих Дмитрий провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.