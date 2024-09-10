Матч звёзд «Спартака» станет самым посещаемым на «Лукойл Арене» в 2024 году

Пресс-служба «Спартака» в официальном телеграм-канале опубликовала пост, в котором сообщила, что клуб продал 25 тыс. билетов на предстоящий 11 сентября матч звёзд красно-белых, приуроченный к 10-летию открытия своего домашнего стадиона «Лукойл Арена».

Таким образом, данный матч станет самым посещаемым на стадионе «Спартака» в 2024 году.

Напомним, в игре примут участие бывший и нынешний тренеры «Спартака» Олег Романцев и Деян Станкович, легендарные в прошлом футболисты красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших бомбардиров в истрии клуба Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

Перед матчем на «Лукойл Арене» будут организованы различные развлечения для болельщиков и выступления артистов. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Вся выручка от продажи будет направлена в Российский Красный Крест в рамках акции РПЛ «Поможем вместе».