Президент «Урала» Иванов — о травме Ишкова: зачем везти во Вьетнам столько людей?

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о травме полузащитника клуба Ильи Ишкова, которую он получил во время тренировочного сбора молодёжной сборной России во Вьетнаме.

«Пока неизвестно, насколько серьёзное повреждение. Сегодня Илья приедет на базу, и будет понятен характер травмы, который определят врачи.

Поездка во Вьетнам — большая. Зачем везти так далеко столько людей? У команд в РПЛ есть пауза в две недели, а у команд Первой лиги паузы нет. Брать людей из команд, в которых они играют основную роль, не очень правильно. Это моё мнение. Тренеры сборной тоже хотят посмотреть всех игроков. Но в начале сезона было бы лучше не рисковать футболистами», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Ишкову 19 лет, за первую команду «Урала» он дебютировал в 2023 году в матче с «Сочи». В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл восемь матчей, в которых забил один гол. Действующий контракт Ильи с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ишкова в € 800 тыс.