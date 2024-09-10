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«Он зашёл слишком далеко». Легенда сборной Бельгии — о поступке Де Брёйне

«Он зашёл слишком далеко». Легенда сборной Бельгии — о поступке Де Брёйне
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Экс-нападающий сборной Бельгии Марк Дегриз подверг критике нынешнего капитана национальной команды Кевина Де Брёйне за открытое недовольство партнёрами после поражения в матче Лиги наций от Франции (0:2).

«Я думаю, он зашёл слишком далеко. Кевин говорит о нехватке динамики и целеустремлённости. И он прав. Если не хватает мастерства, ты должен хотя бы показать, что хочешь бороться. Но он также должен понимать, что его товарищи по команде находятся на пределе своих возможностей. Де Брёйне должен был защищать своих товарищей по команде, но он этого не сделал», — приводит слова Дегриза VTM News.

59-летний Дегриз провёл 63 матча за карьеру в сборной Бельгии. Он был участником чемпионатов мира 1990 и 1994 годов.

Ранее слова Де Брёйне раскритиковал ещё один бывший футболист национальной команды Тоби Алдервейрелд.

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