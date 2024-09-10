«Конь шёл прямо на нас с Комбаровыми». Шунин рассказал о случае, когда ему было страшно

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о случае, когда ему было по-настоящему страшно за себя.

«Мы играли со «Спартаком» на «Арене Химки». И тогда нам давали парковочные места прямо напротив гостевой трибуны. Это было удивительно, но позволяло сэкономить полчаса при выезде со стадиона. И вот после матча мы идём с Комбаровыми и видим, что была фанатская драка, а около машины братьев лежит один из болельщиков, и возле него стоят два конных полицейских. При этом огромная толпа идёт в нашу сторону, мы пытаемся протиснуться и постоянно слышим: «О, Шунин! О, Комбаровы!» И в моменте какой-то гениальный болельщик решил ударить лошадь кулаком. Полицейский начинает разворачивать коня, и получается так, что он идёт задом прямо на нас и при этом сильно лягается. Каким-то чудом его копыта не попали в меня и Комбаровых. Думаю, конь снёс бы нас одним ударом», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.