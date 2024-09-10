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«Ключевая фигура!» Пименов назвал лидера нынешнего «Спартака»

«Ключевая фигура!» Пименов назвал лидера нынешнего «Спартака»
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал, кого считает лидером нынешнего «Спартака». По его мнению, ключевая фигура в игровой схеме красно-белых — полузащитник Эсекьель Барко. Именно он стал соединительным элементом между обороной и атакой.

«Главное качество Барко — он связывает оборону с атакой. «Спартак» до Барко — это разрозненная команда, атаковали как могли, оборонялись очень плохо. Какой‑то целостной игры не было. Эсекьель связал треугольник или ромб в центре поля. Он ключевая фигура. Странно, что другие команды ещё не играли с ним жёстко», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России.

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