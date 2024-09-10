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Стали известны подробности переговоров ЦСКА и «Сочи» по Гуарирапе

Стали известны подробности переговоров ЦСКА и «Сочи» по Гуарирапе
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Московский ПФК ЦСКА ведёт переговоры с «Сочи» по переходу нападающего Сауля Гуарирапы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас все три стороны — два клуба и сам игрок заинтересованы в осуществлении перехода, но сделка осложняется тем, что у ЦСКА ограниченный трансферный бюджет, поэтому стороны ищут варианты. «Сочи» готов ждать до конца сегодняшнего дня, 10 сентября, потом клуб переключится на переговоры с другими клубами», — добавил источник «Чемпионата».

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». В составе сочинцев футболист успел провести 20 официальных матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя передачами.

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