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«Слава богу, всё закончилось». Хлусевич — о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

«Слава богу, всё закончилось». Хлусевич — о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из московского клуба в санкт-петербургский «Зенит».

«Слава богу, что всё закончилось и решилась эта ситуация для клубов, для него самого и для ребят из команды. Думаю, никого из футболистов эта ситуация не нагружала. Она особо не имеет к нам никакого отношения. Это футбол. Соболев ушёл не очень красиво? Все по-разному уходят», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

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