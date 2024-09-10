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Рудаков: Миранчук может стать звездой в Швейцарии, но на одной ноге там не обыграешь

Рудаков: Миранчук может стать звездой в Швейцарии, но на одной ноге там не обыграешь
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Бывший футболист швейцарских клубов «Фрибур» и «Бюль» Андрей Рудаков оценил перспективы Антона Миранчука в чемпионате Швейцарии. Накануне российский хавбек перешёл в «Сьон».

«Антон Миранчук может стать звездой в чемпионате Швейцарии, у него все данные для этого есть. Но нужно готовиться к серьёзному уровню, не надо думать, что на одной ноге он всех обыграет. Повторюсь, там хороший уровень», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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