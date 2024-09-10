В Китае 43 человека получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи и ставки

Китайская футбольная ассоциация (CFA) во вторник, 10 сентября, пожизненно дисквалифицировала 43 человека по обвинению в ставках и договорных матчах, среди которых трое бывших игроков сборной Китая и один — сборной Южной Кореи Сон Хо Джун, сообщает официальное информационное агентство «Синьхуа».

Отметим, что в последние годы Пекин усилил борьбу с коррупцией в китайском спорте, особенно в футболе, в связи с чем тюремные сроки получили уже несколько высокопоставленных чиновников. Вышеупомянутые 43 человека входили в число 128 человек, являвшихся фигурантами двухлетнего расследования незаконных ставок и договорных матчей в китайском футболе.

Сон Хо Джун, который играл за «Шаньдун Тайшань» в китайской лиге, вернулся в Южную Корею в марте 2024 года после задержания в Китае в мае 2023 года. Он был арестован по подозрению в получении взяток от негосударственных служащих.

Сообщается, что пожизненная дисквалификация также постигла бывшего игрока сборной Китая Цзиня Цзиндао, который также играл за «Шаньдун Тайшань».

Напомним, в марте правительство приговорило бывшего президента CFA Чэня Суюаня к пожизненному заключению за получение «особо крупных» взяток. В том же месяце бывший тренер сборной Китая и экс-полузащитник английского «Эвертона» Ли Те признал себя виновным в получении взяток на сумму более € 9,7 млн и помощи в договорных матчах.