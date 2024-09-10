Экс-игрок «Урала» рассказал, как Иванов уволил Парфёнова в перерыве матча

Бывший полузащитник екатеринбургского «Урала» Дмитрий Ефремов, ныне выступающий в составе медиаклуба «Амкал», рассказал, как президент «шмелей» Григорий Иванов уволил Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера прямо в перерыве матча.

— Первый, с кем у меня ассоциировался «Урал» — Григорий Викторович Иванов. Я слышал про него много историй, но до конца не верил, пока не столкнулся с ним лично. За год в команде я так и не смог привыкнуть к его постоянным разносам в раздевалке и крикам с бровки.

— Его агрессивный подсказ с бровки мешал?

— Я с этого недоумевал. Когда я видел, как он лютует, у меня глаза были по пять копеек. Кстати, а ты в курсе, что он Парфёнова уволил в перерыве? Мы играли с «Химками» в полуфинале Кубка. После первого тайма горели 0:3. В перерыве в раздевалку залетел разъярённый Иванов и начал кричать на Парфёнова: «Мне без разницы, даже если вы сейчас отыграетесь, ты уволен». Вышли на второй тайм, не отыгрались — после матча Парфёнов пожал всем руки, попрощался и уехал, — приводит слова Ефремова Sport24.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Слован Либерец», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов» и «Акрон». Также в активе футболиста есть один матч в составе основной сборной России. В составе армейцев Ефремов трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны, а также один раз стал победителем Кубка России. Всего в составе красно-синих Дмитрий провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.