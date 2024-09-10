Игорь Дивеев рассказал, что ему особенно интересно в работе с Карпиным в сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, что ему особенно интересно в работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Интересно его видение футбола. Его требования именно в прессинге, когда ты играешь по всему полю персонально с каждым игроком. Если вратарь соперника начинает разыгрывать, то все разбирают по игроку. Когда мы играли с Мальтой, мой нападающий начинает бежать в штрафную, и я за ним бегу до конца. В этот момент отбираю мяч, и Федя Смолов потом забил. Я никогда не видел такого, и для меня было впервые, когда Карпин мне начал объяснять, как надо действовать при таком прессинге. В игре это получается, и ты кайфуешь от этого», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.